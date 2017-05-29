Утвержден список особых зон на время ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Публикации за 29.05.17

В Екатеринбурге определен список контролируемых особых зон на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Его утвердил межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности на мундиале в России.

Как передает корреспондент NDNews.ru, решение принято во исполнение указа президента РФ и опубликовано «Российской газетой». Указывается, что в местах, задействованных в ЧМ-2018, будут проводиться антитеррористические мероприятия, вводиться различные ограничения в рамках усиления охранных мероприятий силовиками. В Екатеринбурге в перечень особых зон вошли четыре стадиона: «Екатеринбург Арена» на Репина, 5, где будут проходить матчи между сборными, а также тренировочные площадки МАУ «Спортивный комбинат «Урал» (Комвузовская, 9), «Уралмаш» (Фестивальная, 8) и «Калининец» (Краснофлотцев, 48).

Под контроль также будет взята площадка в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского, где запланирован фестиваль болельщиков. Наряду с этим внимание силовики будут уделять гостиницам, которым предстоит принимать футболистов, судей и организаторов.

«Границы контролируемых зон устанавливаются применительно к каждому объекту и обозначаются их правообладателями на период введения усиленных мер безопасности», – отмечается в решении.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России в июне-июле 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. В Екатеринбурге состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства. Какие именно национальные сборные приедут в уральскую столицу, пока не известно.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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