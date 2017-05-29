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Екатеринбург

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Публикации за 29.05.17

На улице Куйбышева во время капремонта дома погиб рабочий

На улице Куйбышева во время капремонта дома погиб рабочий

В Екатеринбурге полиция и СКР начали проверку по факту гибели рабочего, занимавшегося капремонтом дома.

Как передает корреспондент NDNews.ru, трагедия произошла сегодня днем на улице Куйбышева, 48/2. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что с крыши жилого 4-этажного дома сорвался рабочий. Мужчина разбился насмерть. В УМВД РФ по Екатеринбургу подтвердили факт инцидента, уточнив, что на место выехала следственно-оперативная группа, чтобы установить обстоятельства происшествия. В инциденте разбираются и сотрудники СК.

«Следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга проводится доследственная проверка по поступившему сообщению о гибели рабочего на улице Куйбышева. Информация об этом в органы правоохраны поступила сегодня днем. Будет проведен осмотр места происшествия и иные проверочные мероприятия», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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