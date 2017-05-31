Мутко поставил Екатеринбург третьим в списке городов по готовности к ЧМ-2018

Публикации за 31.05.17

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко назвал Екатеринбург третьим в списке городов по степени готовности к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Есть внутренние графики работ, они жестко контролируются. Самая высокая степень готовности – в Ростове-на-Дону, там реально открыть арену уже в октябре-ноябре. Далее пойдут Калининград и Екатеринбург, – цитирует Мутко «Р-Спорт». – В хорошей степени готовности Нижний Новгород с Волгоградом. Самара и Саранск тоже идут по своему графику. У нас вообще проблемы были только с теми аренами, что строили сами заказчики, то есть города – в Санкт-Петербурге и Сочи. А о том, что возводим мы сами, никто и не знает, потому что там никаких неприятностей. При этом надо отдать должное Москве – городом быстро и качественно проведена громаднейшая работа в «Лужниках».

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в России в июне-июле 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. В Екатеринбурге состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства. Какие именно национальные сборные приедут в уральскую столицу, пока не известно.

Специально к мундиалю в уральской столице полностью снесли Центральный стадион, остались только исторические стены. В их пределах встроят новый комплекс на 35 тысяч мест. Фасад «Екатеринбург Арены» будет облицован металлическими панелями, над стадионом появится навес. После мундиаля вместимость стадиона должны уменьшить до 23 тысяч мест за счет сборно-разборных конструкций. По последним данным, реконструкция арены обойдется в 12,3-13,3 млрд рублей. Демонтаж временных сборно-разборных конструкций обойдется еще примерно в 1 млрд рублей. Из разобранных трибун екатеринбургской арены в городах Свердловской области планируют собрать несколько стадионов вместимостью 3-5 тысяч человек.

Реконструкция Центрального стадиона постоянно сопровождается скандалами. Так, свердловские власти в лице ГУП «Урал-2018», которое готовит инфраструктуру Екатеринбурга к ЧМ-2018, обязали доплатить генеральному подрядчику, работающему на строительстве арены, 45 млн рублей долга. Кроме того, силовики провели выемки документов в ГУПСО «Урал-2018» и ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» в рамках дела о выкупе по завешенной стоимости зданий рядом с ЦС. Ростехнадзор признал процесс реконструкции Центрального стадиона аховым. Эксперты выявили вопиющие факты нарушений на стройплощадке и признали стадион уязвимым для террористических угроз во время мундиаля. До этого в принципе вышел скандальным выбор подрядчика для строительства объекта. Реконструкция Центрального стадиона (а фактически снос и строительство новой арены) должна завершиться к началу 2017 года.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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