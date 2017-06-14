ФК «Урал» подписал контракт с голкипером из «Терека»

ФК «Урал» продолжает усиливаться перед новым сезоном. Сегодня контракт с клубом подписал 32-летний голкипер Ярослав Годзюр. Уже вечером новичок присоединится к своим новым партнерам и проведет первую в составе «Урала» тренировку в «Бажовии».

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе екатеринбургского клуба, Годзюр родился на Украине и выступал за местные команды. В 2006 году он приехал в Россию и вошел в состав «Крыльев Советов». В 2008 году он перебрался в грозненский «Терек». «Всего в команде из столицы Чечни Годзюр провел 9 сезонов, проведя в составе «Терека» более 100 официальных матчей. Наиболее удачным для вратаря выдался сезон-2014/15, в котором он провел 28 игр в премьер-лиге (28 пропущенных мячей), девять раз признавался болельщиками лучшим игроком матча, а затем по итогам голосования поклонников «Терека» стал лучшим игроком сезона», – отмечают в «Урале».

Стоит отметить, президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов по окончании сезона заявлял, что «Уралу» нужен более опытный вратарь. Основной голкипер «Урала» Николай Заболотный был выставлен в мае на трансфер.

Добавим, ранее в Екатеринбурге вернулся 34-летний центральный защитник Адесойе Ойеволе. Аде, перешедший в наш клуб из ФК «Оренбург», уже присоединился к команде и отправился с «Уралом» на первый летний сбор в «Бажовию».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.06.17

УГМК и «Автомобилист» ищут совершеннолетних девушек для поднятия боевого духа. / Школьники из Екатеринбурга могут не успеть подать документы в московские вузы из-за заминки с ЕГЭ. / «Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО). Топ-15 самых смешных записей в дневниках. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»