ФК «Урал» в матчах с «Тюменью» и «Челябинском» пропустил четыре мяча

ФК «Урал» в рамках подготовки к новому сезону российского чемпионата провел два товарищеских матча с командами из соседних регионов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, 16 июня екатеринбургский клуб сыграл с «Тюменью». Встреча, проходившая на «СКБ-банк Арене», завершилась вничью 2:2. Счет в игре открыли гости. «Шмели» отыгрались на исходе 30-й минуты благодаря точному удару головой Ильина. Во второй половине встречи «Тюмень» вновь вышла вперед. На этот гол «Урал» ответил результативным ударом Дмитрия Билонога. Полузащитник сместился с фланга и нанес сильный удар в «девятку».

«Думаю, мы сегодня выиграли 4:0, потому что два гола забили в свои ворота (смеется – прим. ред.). Два в свои, два в чужие, – прокомментировал исход матча главный тренер ФК «Урал» Александр Тарханов, которого цитирует пресс-служба клуба. – Хороший соперник нам противостоял. Мы провели трехдневную работу. Два дня работали в двухразовом режиме».

18 июня «Урал» провел очередной товарищеский матч. Команда сыграла с «Челябинском» и победила со счетом 3:2. На этот раз тренерский штаб выставил экспериментальный состав, который состоял преимущественно из молодых игроков, футболистов «Урала-2» и трех игроков, находящихся на просмотре.

После игры Тарханов отметил, что ему приглянулись некоторые молодые игроки. «К примеру, Киселев, Артеменко. Достаточно интересно играли. По игрокам, которые находятся на просмотре, сделал определенные выводы. Но пока о них говорить не буду. Мы хорошо провели первый тайм. Вели 2-0. Во втором тайме, когда сделали замены, игра чуть-чуть разладилась. Нам забили дважды. Но потом мы имели достаточно моментов», – сказал главный тренер.

Программу первого учебно-тренировочного сбора, который «Урал» проводит в Свердловской области, команда завершит сегодня, 19 июня. «Оранжево-черные» отправится с визитом в Асбест, где сыграет с командой «Ураласбест».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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