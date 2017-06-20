ФК «Урал» забил 8 голов в товарищеском матче (ВИДЕО)

Футболисты «Урала» провели очередной товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. На этот раз екатеринбургскому клубу противостоял коллектив «Ураласбест», который выступает в первенстве Свердловской области от города Асбеста. Встреча завершилась победой «шмелей» со счетом 8:1.

Как сообщают в пресс-службе екатеринбургского клуба, в Асбест приехали многие основные футболисты «Урала». Также участие в матче приняли игроки, которые находятся на просмотре. Один из них во втором тайме отметился дублем. Во второй половине матча подопечные Александра Тарханова забили еще четыре мяча. Дважды ворота хозяев поразил Александр Ставпец. По голу забили Дмитрий Билоног и Михаил Меркулов.

«А в первом тайме, в отличие от второго, «Ураласбест» навязал «Уралу» более упорную борьбу. Наша команда владела инициативой, но забить сумела только дважды. Результативными ударами отметились Никита Глушков и Владимир Ильин. А незадолго до перерыва хозяева сократили отставание в счете после розыгрыша штрафного. Этот мяч стал единственным голом хозяев в матче. Во втором тайме забивали только наши футболисты», – говорят в клубе.

Напомним, ранее в товарищеских матчах «Урал» сыграл вничью с «Тюменью» и обыграл «Челябинск».

Визит ФК «Урал» в Асбест и товарищеский матч

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.06.17

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