Новичок ФК «Урал» Игорь Портнягин: «Хочу обрести второе дыхание»

Очередной новичок ФК «Урал» – нападающий московского «Локомотива» Игорь Портнягин, взятый в аренду на один сезон, дал первое интервью клубному ТВ.

Как передает корреспондент NDNews.ru, уже сейчас 28-летний форвард находится в Словении на учебно-тренировочных сборах «Урала». Вместе с командой он приступил к тренировкам. В блиц-интервью пресс-службе «шмелей» Портнягин сообщил, что в последнее время в «Локомотиве» у него не все получалось, поэтому ему пришлось задуматься о переходе в другой клуб, в котором ему бы «хотелось обрести второе дыхание». В «Урале» при этом он не был с кем-то знаком, сейчас в основном общается с административным штабом и реабилитационной службой «оранжево-черных», а также с капитаном и молодыми игроками.

«Личные цели – забить больше голов и максимально помочь команде, чтобы мы оказались как можно выше. Конечно, потребуется некоторое время, чтобы набрать форму, но я в себе уверен», – заключил Портнягин.

28-летний форвард перешел в «Локомотив» из казанского «Рубина» прошлым летом. Но большую часть сезона он пропустил из-за травм и отметился только одним голом в кубковом поединке с «Химками». При этом в составе «Рубина» Портнягин выигрывал золотые медали чемпионата России 2009 года, завоевывал Суперкубок страны. В «Урале» Игорь будет выступать под №88.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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