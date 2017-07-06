Четверг, 6 июля 2017, 16:26 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

Из-за визита Путина в Екатеринбурге отменяют концерты и сокращают время народных гуляний

Из-за визита Путина в Екатеринбурге отменяют концерты и сокращают время народных гуляний

Визит президента РФ Владимира Путина на «Иннопром» привел к корректировке массовых мероприятий в центре Екатеринбурга. Так, перенести концерт и сократить свою программу придется организаторам гастрономического фестиваля «О, да! Еда!», который пройдет 8-9 июля на площадке СК «Динамо» и набережной Исети.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о причинах введения «комендантского часа» говорят сами организаторы фестиваля. В социальных сетях они поясняют, что к ним поступило письмо из администрации города. В нем говорится, что 9 июля необходимо завершить все массовые мероприятия к 18:00. Поэтому фестивалю «О, да! Еда!» придется изменить свою программу и перенести концерт одной из групп. По запланированному графику – с 12:00 до 22:00 – гуляния будут проходить только 8 июля. На следующий день посетить фестиваль можно будет только с 11:00 до шести вечера.

В приватных беседах организаторы добавляют, что всему виной – максимальные меры безопасности, вызванные визитом Путина, которые сейчас готовят правоохранительные органы.

Как ожидается, Путин прилетит в Екатеринбург 9 июля, его визит приурочен к промышленной выставке «Иннопром», торжественное открытие которой состоится в воскресенье вечером. Точная программа визита президента РФ не разглашается. Известно, что Путин поужинает с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори. Сама выставка будет проходить в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» в течение четырех дней – с 10 по 13 июля.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.07.17

Штормовое предупреждение на Среднем Урале продлено: ночью ожидается ветер до 22 м/с. / Суд принял решение по очередному делу о банкротстве УВЗ. / Наиболее популярным матчем Кубка конфедераций для уральских футбольных болельщиков стала игра Португалия – Мексика в Казани.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

«Дом гниет под дождем, денег на новые крыши нет». Жители Староуткинска спустя месяц после урагана все еще ждут компенсаций (ВИДЕО)

Свердловское заксо будет отдыхать 70 дней и выйдет с каникул только после выборов

«Вы не успели!»: в Екатеринбурге забронировано больше половины гостиниц на ЧМ-2018

В Красноуфимске задержан охотник за сварочными аппаратами
Все новости