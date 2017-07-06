Из-за визита Путина в Екатеринбурге отменяют концерты и сокращают время народных гуляний

Визит президента РФ Владимира Путина на «Иннопром» привел к корректировке массовых мероприятий в центре Екатеринбурга. Так, перенести концерт и сократить свою программу придется организаторам гастрономического фестиваля «О, да! Еда!», который пройдет 8-9 июля на площадке СК «Динамо» и набережной Исети.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о причинах введения «комендантского часа» говорят сами организаторы фестиваля. В социальных сетях они поясняют, что к ним поступило письмо из администрации города. В нем говорится, что 9 июля необходимо завершить все массовые мероприятия к 18:00. Поэтому фестивалю «О, да! Еда!» придется изменить свою программу и перенести концерт одной из групп. По запланированному графику – с 12:00 до 22:00 – гуляния будут проходить только 8 июля. На следующий день посетить фестиваль можно будет только с 11:00 до шести вечера.

В приватных беседах организаторы добавляют, что всему виной – максимальные меры безопасности, вызванные визитом Путина, которые сейчас готовят правоохранительные органы.

Как ожидается, Путин прилетит в Екатеринбург 9 июля, его визит приурочен к промышленной выставке «Иннопром», торжественное открытие которой состоится в воскресенье вечером. Точная программа визита президента РФ не разглашается. Известно, что Путин поужинает с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори. Сама выставка будет проходить в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» в течение четырех дней – с 10 по 13 июля.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.07.17

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