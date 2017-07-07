«Урал» покажет новичков в кино

На следующей неделе футбольный клуб «Урал» покажет болельщикам новичков команды на традиционной предсезонной презентации. Как и в прошлом году, она пройдет в кинотеатре в «Пассаже». «В межсезонье произошло серьезное обновление состава. В команду вернулся 34-летний защитник Адесойе Ойеволе, который ранее провел за наш клуб шесть сезонов и помог завоевать «Уралу» путевку в РФПЛ. Также в команду пришли: Игорь Портнягин – нападающий, имеющий опыт игры в Лиге Европы и за сборную России, Вараздат Ароян – защитник сборной Армении, четырехкратный победитель Кубка Армении и двукратный обладатель суперкубка страны. Кроме того, «Урал» пополнили два молодых экс-игрока «Зенита», имеющие опыт выступлений за юношескую и молодежную сборную России, Юрий Бавин и Алексей Евсеев. Стоит отметить, что изменения коснулись и вратарской линии нашей команды – в наш клуб пришел Ярослав Годзюр, ранее на протяжении десяти сезонов выступавший за ФК «Терек», – рассказали в пресс-службе клуба.

Во встрече примут участие также президент клуба Григорий Иванов и главный тренер команды Александр Тарханов, они будут отвечать на вопросы болельщиков. В «Урале» также обещают провести автограф- и фотосессию с игроками клуба. Встреча запланирована на 19:00 13 июля. В клубе предупредили, что количество мест на презентации ограничено.

Напомним, первую игру в рамках чемпионата РФПЛ «Урал» проведет дома уже на следующей неделе – она состоится 15 июля, соперниками «шмелей» станут игроки ФК «Ростов».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.07.17

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