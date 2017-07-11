ФК «Урал» обыграл бронзового призера чемпионата Украины

Футболисты «Урала» провели очередной контрольный матч на сборе в Словении. «Шмелям» противостояли бронзовые призеры чемпионата Украины и участники Лиги Европы – игроки луганской «Зари». Поединок завершился победой екатеринбургской команды со счетом 2:0.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Урала», в первом тайме новичок «оранжево-черных» – голкипер Ярослав Годзюр – отбил пенальти. Долгое время этот эпизод оставался единственным заслуживающим внимания. Только на исходе первой трети матча уральцы нанесли первый удар по воротам «Зари». А за пару минут до конца первого тайма «Урал» вышел вперед. Бикфалви прошел по центру и отдал разрезающую передачу на Димитрова, который пробил низом с линии штрафной.

В перерыве матча Александр Тарханов не стал производить замены и выпустил тот же самый состав, что играл в первом тайме. Его коллега – Юрий Вернидуб из «Зари» – поступил также. Возобновив встречу, соперники обменялись острыми моментами. На удар игрока луганского клуба, после которого мяч пролетел рядом со штангой, екатеринбуржцы ответили хлестким «выстрелом» Димитрова. Голкипер «Зари» с эти ударом справился. А через минуту подопечные Александра Тарханова забили второй мяч, реализовав контратаку 3 в 2 – отличился Ильин после паса Димитрова. Однако судья отменил взятие ворот из-за положения вне игры.

«Урал», впрочем, нащупал свою игру и продолжал давить. Под конец встречи уральцы забили еще один мяч. Бикфалви получил пас от Меркулова и был сбит на входе в штрафную площадь. Эрик сам исполнял удар со штрафного и пробил в крестовину. Мяч отскочил во вратарскую, где расторопнее всех оказался Владимир Ильин, переправивший снаряд в сетку.

11 июля «Урал» проведет заключительный контрольный матч на сборе в Словении. В 21:00 по уральскому времени екатеринбуржцы сыграют с сербским клубом «Динамо» (Вранье).

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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