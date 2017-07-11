Главный тренер ФК «Урал» заявил о готовности команды к новому сезону

Футболисты ФК «Урал» готовы к новому сезону. Об этом заявил главный тренер клуба Александр Тарханов.

«По товарищеским матчам можно сказать, что мы готовы. И с «Партизаном» не уступили по игре. И вчера имели преимущество, особенно во втором тайме», – сказал Тарханов в интервью пресс-службе клуба.

Наставник «шмелей» также прокомментировал последний контрольный матч для основных игроков против украинской «Зари», которую «Урал» победил со счетом 0:2: «Матч получился не как товарищеский. Много борьбы было. «Заря» – это очень хорошая команда. В первом тайме была равная игра, почти без моментов. Только пенальти в наши ворота был назначен после провала. Во втором тайме у нас чуть больше появилось пространства. Мы стали их переигрывать. Создали достаточно много моментов. Вчера очень жарко было. Во втором тайме чуть-чуть стало полегче. А в первом тайме на солнце было очень жарко. Но по движению показали себя хорошо. И качество игры было нормальным. В центральной зоне у нас был контроль»

Тарханов отметил, что спокоен за вратарскую позицию. Новичок команды – голкипер Ярослав Годзюр, по его словам, хорошо управляет обороной, уверенно действует на выходах. «Это сильный вратарь. Еще из новичков пока постоянно играет только Ароян. Но на этой позиции есть конкуренция. Динга вчера хорошо вышел на замену. Меркулов тоже хорошо сыграл», – добавил тренер.

Сегодня «Урал» сыграет на сборах последний товарищеский матч с сербским «Динамо». Завтра утром команда улетает из Словении. 15 июля на стадионе «СКБ-банк Арена» «Урал» проведет первый матч чемпионата России с «Ростовом».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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