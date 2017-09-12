Мэрия Екатеринбурга выставит счет поджигателю ККТ «Космос» за повреждение здания

Администрация Екатеринбурга планирует взыскать материальный ущерб от поджога ККТ «Космос» с царебожника Дениса Мурашова. Сумма ущерба будет уточнена на этой неделе. Об этом сообщил вице-мэр Екатеринбурга Вадим Дударенко в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний».

«Я напомню, что в результате чрезвычайной ситуации 4 сентября произошло возгорание входной группы ККТ «Космос» и все, что находилось близко – пожарная сигнализация, сети, потолок, все нуждается в ремонте. Ведутся аварийные работы, параллельно мы считаем сумму ущерба и на этой она уже будет известна. Естественно, планируем предъявить его виновнику поджога», – сообщил замглавы администрации Екатеринбурга.

Чиновник также добавил, что внутренняя входная группа и остекление «Космоса» будут восстановлены к 25 сентября – к дате ближайшего концерта, намеченному в комплексе. В связи со случившимся инцидентом руководство ККТ будет обязано разработать новые мероприятия по паспорту антитеррористической защищенности здания.

Напомним, ранним утром 4 сентября 39-летний житель Ирбита Дениса Мурашов на автомобиле УАЗ , в котором находились газовые баллоны и бочка с бензином, врезался в здание «Космоса». Мужчина бросил во входную группу коктейль Молотова и скрылся. Полицейские задержали поджигателя в больнице, куда он обратился с ожогами после утреннего происшествия.

Как выяснилось позднее, два года назад Мурашов бросил семью и пропал. В Екатеринбург мужчина приехал 3 сентября и первым делом отправился в Храм-на-Крови. До этого, в августе, он участвовал в митингах против «Матильды».

Против Мурашова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». 6 сентября суд по ходатайству следствия отправил мужчину в СИЗО на два месяца. По информации СКР, Мурашов состоял на учете у психиатра.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.09.17

Министерство общественной безопасности передумало разрешать Навальному митинг в Екатеринбурге. / В Пензе задержали повара-убийцу из Екатеринбурга (ФОТО). / Свердловские власти заплатят за вырубку сотни деревьев в Шарташском лесопарке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»