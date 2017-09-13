Царская православная церковь опубликовала список заказчиков фильма «Матильда»

Царская православная церковь, отколовшаяся от РПЦ, на своей странице в социальной сети «Одноклассники» опубликовала ролик со списком лиц, которых считают заказчиками фильма «Матильда».

Судя по открытым данным, автором видеоролика, в котором перечисляют указанные персоны с едкими характеристиками, является иерей Алексей Есипов – штатный священник московского Храма Святителя Иннокентия.

Под номером один идет известный юморист и продюсер фильма Владимир Винокур – о нем сообщается, что его дочь постоянно живет в США и контактирует с мормонами. Далее идет режиссер Алексей Учитель – его «прошлые картины показали полную неспособность режиссера создавать фильмы о крупных русских творческих личностях». Далее председатель ВГТРК Олег Добродеев, который обвиняется в финансировании фильма и дальнейшей его демонстрации по ТВ. Сценарист Александр Терехов, о котором сообщается, что он якобы сайентолог. Актеры Ларс Айдингер («иностранец, фашист и русофоб») и Луиза Вольфрам – «русофобы». Врач-психиатр Томас Остермайер «симпотизирует фашизму» (орфография автора). Композитор Марко Белтрами – «есть данные о симпатии к однополым отношениям». И архиепископ Католической церкви в России Павел Пецци – «заказчик фильма». В качестве спонсоров фильма указываются «налогоплательщики и минаритарии Газпрома».

Как считает автор ролика, фильм был создан в рамках информационной войны против России, «которая ведется уже десятки лет».

Что вызывает большие вопросы, так это обвинения католиков со стороны православного священника.

Москва, служба новостей РИА «Новый День

Москва. Другие новости 13.09.17

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