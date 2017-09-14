Четверг, 14 сентября 2017, 11:44 мск

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Екатеринбург

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Кинотеатр «Салют» первым начал предпремьерную продажу билетов на «Матильду»

Кинотеатр «Салют» первым начал предпремьерную продажу билетов на «Матильду»

В Екатеринбурге началась продажа билетов на художественный фильм «Матильда».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пионером стал кинотеатр «Салют». Он первым в городе открыл продажу билетов на премьеру фильма «Матильда», которая состоится 26 октября.

В этот день пройдут утренний, дневной и вечерний показы. Стоимость одного билета – 200 рублей.

Фильм повествует о любовной истории балерины Матильды Кшесинской и императора Николая II. Лента стала камнем преткновения между многочисленной сектой царебожников и обществом. В Екатеринбурге один из противников «Матильды» начинил личный автомобиль УАЗ горюче-смазочными материалами и устроил пожар у входной группы ККТ «Космос». Позже выяснилось, что всего за три дня до этого он участвовал в митинге за запрет фильма Алексея Учителя.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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