Антон Симаков презентовал картину «Матильда» – творческий манифест против клерикализации (ВИДЕО)

Антон Симаков представил свое новое творение – полотно «Матильда».

Колдун нарисовал «Матильду»

Как передает корреспондент РИА «Новый День», картина представляет из себя очертания силуэта балерины Матильды Кшесинской и рядом надпись – «Всё». Силуэт изображен на белом фоне по аналогии с «Черным квадратом» Малевича.

«Это просто бред, что творит сейчас Поклонская. Они что, хотят, чтобы людей реально в шашлык в кинотеатрах превращали?» – громко задался вопросом маг вуду, презентуя картину у сгоревший после атаки входной группы ККТ «Космос».

В качестве завершающего штриха для своего полотна Антон Симаков дописал снизу лозунг «Долой инквизицию!» – подразумевая ст. 148 УК РФ об оскорблении чувству верующих. Под конец акции он положил на картину два цветка, символизирующих память о погибших на сеансах «Матильды», которых пока, слава богу, не было.

Художник еще не решил, что делать с картиной. Он желал бы ее презентовать Наталье Поклонской, но сомневается в том, что она примет подарок.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День

Екатеринбург. Другие новости 15.09.17

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