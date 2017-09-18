В преддверии ЧМ-2018 в Екатеринбурге открыли охоту на «серых» риелторов

В Екатеринбурге состоялся первый рейд по выявлению арендодателей, незаконно сдающих квартиры посуточно. Об этом РИА «Новый День» сообщили сегодня в пресс-службе городской администрации.

В мероприятии принимали участие сотрудники комитета по бытовому обслуживанию населения мэрии, полицейские и представители общественной организации «Народный контроль». По информации чиновников, в настоящее время в Екатеринбурге потребителям посуточно предлагается в аренду порядка двух тысяч квартир. Примерно половина сдается незаконно, то есть без оформления отчетных документов и уплаты налогов. Это значит, что городской бюджет не получает налоговые поступления от подпольных коммерсантов-риелторов, а сдаваемые ими любому желающему объекты жилой недвижимости легко могут стать прибежищем потенциальных террористов, представляющих реальную угрозу жизнедеятельности мегаполиса и населяющим его жителям. Бороться с этой проблемой решили в преддверии Чемпионата мира по футболу, которой пройдет в 2018 году.

В ходе первого рейда была проведена контрольная аренда посуточных квартир на Юго-Западе и Ботанике. В результате участники акции вывели на чистую воду собственника квартиры и женщину-риелтора. Первого забрали в полицию для дачи объяснений и привлечения к административной ответственности за незаконную коммерческую деятельность. С женщиной, которая пришла сдавать двухкомнатную квартиру вместе с ребенком, участники рейда провели разъяснительную беседу. Подобные рейды планируют проводить не реже двух раз в месяц, – отмечают в администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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