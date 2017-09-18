Понедельник, 18 сентября 2017, 09:54 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

В преддверии ЧМ-2018 в Екатеринбурге открыли охоту на «серых» риелторов

В преддверии ЧМ-2018 в Екатеринбурге открыли охоту на «серых» риелторов

В Екатеринбурге состоялся первый рейд по выявлению арендодателей, незаконно сдающих квартиры посуточно. Об этом РИА «Новый День» сообщили сегодня в пресс-службе городской администрации.

В мероприятии принимали участие сотрудники комитета по бытовому обслуживанию населения мэрии, полицейские и представители общественной организации «Народный контроль». По информации чиновников, в настоящее время в Екатеринбурге потребителям посуточно предлагается в аренду порядка двух тысяч квартир. Примерно половина сдается незаконно, то есть без оформления отчетных документов и уплаты налогов. Это значит, что городской бюджет не получает налоговые поступления от подпольных коммерсантов-риелторов, а сдаваемые ими любому желающему объекты жилой недвижимости легко могут стать прибежищем потенциальных террористов, представляющих реальную угрозу жизнедеятельности мегаполиса и населяющим его жителям. Бороться с этой проблемой решили в преддверии Чемпионата мира по футболу, которой пройдет в 2018 году.

В ходе первого рейда была проведена контрольная аренда посуточных квартир на Юго-Западе и Ботанике. В результате участники акции вывели на чистую воду собственника квартиры и женщину-риелтора. Первого забрали в полицию для дачи объяснений и привлечения к административной ответственности за незаконную коммерческую деятельность. С женщиной, которая пришла сдавать двухкомнатную квартиру вместе с ребенком, участники рейда провели разъяснительную беседу. Подобные рейды планируют проводить не реже двух раз в месяц, – отмечают в администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.09.17

Водитель, которому стало плохо за рулем, погиб в ДТП с супругой. / На инаугурацию губернатора Евгения Куйвашева. Авторская колонка корреспондента РИА «Новый День» Евгении Вирачевой. / 18 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

Самый дорогой – 66 тысяч рублей: завтра стартует продажа билетов на ЧМ-2018

Администрация Екатеринбурга отказалась от «реновации» фасадов к ЧМ-2018: появилась другая цель

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга появятся лифты к пассажирским платформам

В цвет формы ФК «Урал»: на Центральном стадионе начали устанавливать зрительские кресла (ФОТО)

«Мы вычеркнули для себя сезон 2018 года» – местным туроператорам не дадут работать на ЧМ

Мэрия Екатеринбурга компенсирует перевозчикам бесплатный проезд болельщиков на ЧМ-2018

На Центральном стадионе готовятся к тестовым включениям медиафасада (ВИДЕО)

Сенаторы США просят ФИФА проверить соблюдение прав трудящихся на стройках к ЧМ-2018
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

В Екатеринбурге ограбили второй салон сотовой связи за день

Бабье лето закончилось, в Свердловской области похолодает и пойдут дожди

В Свердловской области включили отопление в 12,5% жилых домов

В Екатеринбурге грабители напали на салон «Связного», разбив стекло
Все новости