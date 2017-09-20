В Верхнем Тагиле загрязнение земли химикатами вылилось в уголовное дело

Следователи выясняют обстоятельства загрязнения опасными химическими веществами земельного участка, который расположен в Верхнетагильском городском округе. В почве были обнаружены мышьяк, свинец, кадмий, а также нефтепродукты. Виновник экологического бедствия пока не установлен.

Как сообщили в следственном управлении СК по Свердловской области, в производстве следственного отдела по городу Кировград находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ «Порча земли». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.

В рамках расследования решается вопрос о назначении судебных экспертиз для определения объема ущерба и степени вреда, причиненного окружающей среде.

Верхний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Верхний Тагил. Другие новости 20.09.17

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