Среда, 20 сентября 2017, 14:46 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

В Верхнем Тагиле загрязнение земли химикатами вылилось в уголовное дело

В Верхнем Тагиле загрязнение земли химикатами вылилось в уголовное дело

Следователи выясняют обстоятельства загрязнения опасными химическими веществами земельного участка, который расположен в Верхнетагильском городском округе. В почве были обнаружены мышьяк, свинец, кадмий, а также нефтепродукты. Виновник экологического бедствия пока не установлен.

Как сообщили в следственном управлении СК по Свердловской области, в производстве следственного отдела по городу Кировград находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ «Порча земли». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.

В рамках расследования решается вопрос о назначении судебных экспертиз для определения объема ущерба и степени вреда, причиненного окружающей среде.

Верхний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Верхний Тагил. Другие новости 20.09.17

Председателем Первоуральской гордумы станет женщина-единоросс. / «Может, просто выгоним Боровика?»: обсуждение штрафов для депутатов-прогульщиков ЕГД опять зашло в тупик. / Турист из Сибири умер там же, где замерз насмерть уральский отшельник: подробности очередной трагедии на перевале Дятлова.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Год экологии

«Мусорная» мафия развязала в России экологическую войну

Экологи нашли нарушения на Уралэлектромеди – предприятие Козицына загрязняет воздух

ЕВРАЗ НТМК наградили за эффективную природоохранную деятельность

Убрать рыбаков, наказать «Водоканал», вырыть выгребные ямы, – как очистить Черноисточинский пруд

В Подмосковье теперь новая «мусорная столица»: отходы из Балашихи перевозят в Люберцы

На Ночь музеев екатеринбуржцы принесли больше тонны батареек (ФОТО)

Строительство «Екатеринбург-Экспо» убило лягушек, – мэрия

Прекратите сортировать мусор! Эксперты объяснили, почему раздельный сбор – это плохо
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

В Екатеринбурге внедорожник сбил рок-музыканта (ВИДЕО)

Председателем Первоуральской гордумы станет женщина-единоросс

«Может, просто выгоним Боровика?»: обсуждение штрафов для депутатов-прогульщиков ЕГД опять зашло в тупик

Турист из Сибири умер там же, где замерз насмерть уральский отшельник: подробности очередной трагедии на перевале Дятлова
Все новости