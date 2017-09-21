Четверг, 21 сентября 2017, 11:13 мск

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Екатеринбург

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В парке Маяковского к ЧМ-2018 будет установлено почти 100 камер наружного наблюдения

В парке Маяковского к ЧМ-2018 будет установлено почти 100 камер наружного наблюдения

До конца этого года в ЦПКиО имени Маяковского будут дополнительно установлены еще 60 камер видеонаблюдения. Об этом сообщил на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения гордумы Екатеринбурга и.о. директора парка Геннадий Заусов. По его словам, дополнительные камеры нужны, чтобы не оставлять «мертвых зон» для наружного наблюдения. Сейчас на территории ЦПКиО работают 38 видеокамер.

Руководитель также рассказал об антитеррористической защищенности парка, где в июне 2018 году будет организована фан-зона Чемпионата мира по футболу, сообщили в пресс-службе городской думы. Сейчас на территории ЦПКиО действуют семь круглосуточных постов лицензированной охраны. Въезд на территорию парка со стороны переулка Базовый оборудован раздвижными воротами, а на въезде со стороны улицы Ткачей стоит шлагбаум с возможностью дистанционного управления. Со стороны улицы Щорса установлены калитки, где впоследствии будет располагаться КПП с охранной сигнализацией и видеонаблюдением.

На центральных воротах парка предусмотрено переносное средство принудительной остановки транспорта, которое может разворачиваться непосредственно перед угрозой несанкционированного проезда в парк.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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