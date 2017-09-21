МинЖКХ перепишет собственников, которые не пускают в квартиры подрядчиков по капремонту

Чиновники решили фиксировать случаи, когда собственники жилья не пускают в свои квартиры подрядчиков по капремонту. Подобные прецеденты действительно нередки – чаще всего хозяева помещений в многоквартирниках просто не доверяют сотрудникам стройфирм, видя результаты их предыдущей работы. Тем не менее, представители фонда капремонта Свердловской области и регионального министерства ЖКХ настаивают на том, что так делать нельзя. В частности потому, что из-за этого срываются сроки сдачи объектов.

Депутаты заксобрания Свердловской области приняли на профильном комитете предложение минЖКХ о том, что таких собственников нужно «оформлять по форме». «Это нужно в целях переноса срока работы», – пояснила представитель министерства Лариса Слепухина. Она напомнила, что подрядчика штрафуют, если сроки сдачи работы переносятся, а нововведение таким образом защитит компании. «У нас есть прецеденты, когда собственник не пускает трубу заменить, а из-за этого, например, было затоплено отделение Пенсионного фонда на Софьи Ковалевской, 12, и хотя были составлены акты, свидетельствующие о том, что собственник отказался пускать бригаду в квартиру, виноват оказался подрядчик», – добавила она.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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