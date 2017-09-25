Депутаты разрешили Фонду капремонта переписывать граждан, не пускающих ремонтников в квартиры

Депутаты Свердловского заксо практически единогласно одобрили в первом чтении законопроект, позволяющий областному фонду капремонта письменно фиксировать факты недопуска к себе домой собственниками квартир подрядчиков по капремонту.

Как заявил председатель профильного комитета Валентин Лаппо, это делается для того, чтобы подрядчика не наказывали за срыв графика работ, если он произошёл из-за того, что хозяева квартир просто не пускают к себе строителей.

Напомним, подобные прецеденты действительно нередки – чаще всего хозяева помещений в многоквартирниках просто не доверяют сотрудникам стройфирм, видя результаты их предыдущей работы. Тем не менее, представители Фонда капремонта Свердловской области и регионального министерства ЖКХ настаивают на том, что так делать нельзя. В частности потому, что из-за этого срываются сроки сдачи объектов.

На прошлой неделе представитель министерства ЖКХ Лариса Слепухина напомнила, что подрядчика штрафуют, если сроки сдачи работы переносятся, а нововведение таким образом защитит компании. «У нас есть прецеденты, когда собственник не пускает трубу заменить, а из-за этого, например, было затоплено отделение Пенсионного фонда на Софьи Ковалевской, 12, и, хотя были составлены акты, свидетельствующие о том, что собственник отказался пускать бригаду в квартиру, виноват оказался подрядчик», – добавила она.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.09.17

Налоговая служба банкротит такси – официального перевозчика аэропорта Кольцово. / «Уральские авиалинии» объявили скидки 30% на зимние направления. / Мария Картуз уходит с должности пресс-секретаря Куйвашева. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»