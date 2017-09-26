Комиссию FIFA с проверкой объектов ЧМ-2018 в Екатеринбурге ждут 27 сентября

Инспекционная комиссия FIFA вместе с представителями АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и АНО «Арена-2018» прибудет в Екатеринбург 27 сентября. Это будет уже шестой по счету визит с ревизией в города, где в 2018 году пройдут игры чемпионата мира по футболу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», делегацию возглавят гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. В состав совместной группы также войдут эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ. Об этом нашему агентству сегодня сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.

Помимо готовности «Екатеринбург Арены» (так будет называться Центральный стадион во время ЧМ-2018) представители FIFA обсудят вопросы функционального использования помещений стадиона и прилегающей к нему территории, выделенных под парковки и временную инфраструктуру, необходимую для подготовки и проведения ЧМ-2018. Кроме того, инспекторы планируют получить общую информацию о готовности города к проведению турнира. Власти уральской столицы выступят с докладом о ходе подготовки к чемпионату мира. Ожидается, что ревизоры будут сверять текущую готовность объектов с «дорожной картой» и помечать, какие недочеты устранены, какие еще остались. В обязательную программу визита также входит анализ безопасности, транспортной инфраструктуры и логистики.

После этого ревизоры посетят Самару, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград и Калининград. Завершится инспекция 5 октября на московском стадионе «Лужники».

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в России в июне-июле 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. В Екатеринбурге состоятся 4 матча группового этапа мирового первенства. Первая игра пройдет 15 июня 2018 года, в этот день сыграют соперники сборной России по группе А. Вторая игра мундиаля состоится 21 июня, третья – 25 июня, а четвертая – 27 июня. Какие именно национальные сборные приедут в уральскую столицу, пока не известно – в настоящее время продолжается отборочный турнир ЧМ-2018.

Специально к мундиалю в уральской столице полностью снесли Центральный стадион, оставив только исторические стены. В их пределах встроят новый комплекс на 35 тысяч мест. Фасад «Екатеринбург Арены» будет облицован металлическими панелями, над стадионом появится навес. После мундиаля вместимость стадиона должны уменьшить до 23 тысяч мест за счет сборно-разборных конструкций. По последним данным, реконструкция арены обойдется в 12,3-13,3 млрд рублей. Демонтаж временных сборно-разборных конструкций обойдется еще примерно в 1 млрд рублей. Из разобранных трибун екатеринбургской арены в городах Свердловской области планируют собрать несколько стадионов вместимостью 3-5 тысяч человек.

Реконструкция ЦС постоянно сопровождается скандалами. Так, свердловские власти в лице ГУП «Урал-2018», которое готовит инфраструктуру Екатеринбурга к ЧМ-2018, обязали доплатить генеральному подрядчику, работающему на строительстве арены, 45 млн рублей долга. Кроме того, силовики провели выемки документов в ГУПСО «Урал-2018» и ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» в рамках дела о выкупе по завышенной стоимости зданий рядом с ЦС. Ростехнадзор признал процесс реконструкции Центрального стадиона аховым. Эксперты выявили вопиющие факты нарушений на стройплощадке и признали стадион уязвимым для террористических угроз во время мундиаля. Кроме того, организация Human Right Watch заявила о нарушениях прав человека на строительстве стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге. По информации некоммерческой правозащитной структуры из США, на стройке зафиксированы случаи невыплаты зарплаты, факты работы в опасных условиях и жестокого отношения.

Реконструкция Центрального стадиона должна завершиться в конце 2017 года. В марте – апреле 2018 года на арене должны пройти выставочные, пробные матчи. Это будут игры «Урала».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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