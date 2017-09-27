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Сайт ФК «Урал» хакнули турки (ФОТО)

Сайт ФК «Урал» хакнули турки (ФОТО)

Сайт екатеринбургского футбольного клуба «Урал» стал жертвой хакерской атаки. Накануне вечером портал стал недоступен. Вместо привычного контента посетители видели надпись «Hacked by MyGF. Bad security», что т.е. «хакнуто MyGF. Плохонько с безопасностью сайта». Взломщик оставил и адрес хакерской группировки, к которой он относится. Это TurkHackTeam, известная, например, недавним взломом сайта полиции одного из графств Великобритании.

Новый День: Сайт ФК ''Урал'' хакнули турки (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.09.17

На Урале во время урока литературы умерла ученица 11 класса. / Директора СНР Евгения Горенбурга обвинили в двуличии: из-за вызова на рок-фестиваль «экстремистской» украинской группы. / Екатеринбург просит у минфина более 2,5 млрд рублей дополнительно.

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Метки / ФК «Урал»

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