«Екатеринбург Арена» готова на 90% – монтируются системы безопасности и освещение

Строительные работы на футбольном стадионе «Екатеринбург Арена» идут с опережением графика. Сейчас степень готовности объекта к ЧМ-2018 приближается к 90%. Об этом заявил на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым гендиректор группы «Синара» Михаил Ходоровский.

«Сейчас выполняются одни из самых ответственных разделов этого проекта, которые связаны с системами безопасности, медийной инфраструктурой, внутренним обустройством, освещением фасадов, которые, как уже, наверное, заметили горожане, мы вечерами периодически тестируем. По трудоёмкости это очень серьезные работы и сегодня все они реализуются в полном объёме. Также в соответствии с установленными сроками и выбранными технологиями, которые, конечно, определяют специалисты, подготовили к зиме поле. Уверен, что в зиму заходим с готовым полем, а к весне на нем уже точно можно будет играть», – сообщил застройщик.

Ходоровский предположил, что стадион удастся сдать даже раньше запланированного срока: «Мы постараемся, чтобы наш стадион стал первым завершенным объектом среди тех стадионов, что строятся непосредственно к чемпионату мира».

Напомним, официально сроки сдачи «Екатеринбург Арены» определены в декабре 2017 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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