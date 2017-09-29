Пятница, 29 сентября 2017, 08:42 мск

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ЦБ потребовал защитить банкоматы Екатеринбурга от мошенников перед ЧМ-2018

ЦБ потребовал защитить банкоматы Екатеринбурга от мошенников перед ЧМ-2018

Банк России настоятельно рекомендовал кредитным организациям Екатеринбурга и других российских городов, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году, задуматься о защите своих банкоматов от мошенников. Специальные меры необходимо провести до мундиаля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с конкретными рекомендациями выступил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев, которого сегодня цитируют федеральные СМИ. По его словам, банкам желательно провести установку специализированных датчиков, сигнализации и видеонаблюдения на своих банкоматах. Кроме того, терминалы необходимо застраховать. Аналогичные меры, по словам Сычева, были предприняты перед Олимпиадой в Сочи. Он добавил, что рекомендации изменят с учетом новой информации.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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