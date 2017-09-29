Уральские депутаты Госдумы рискуют не попасть на «Матильду»

Свердловские депутаты Государственной думы не попали вчера на закрытый показ скандально известного фильма «Матильда», который был организован вчера в ГУМе для некоторых их коллег.

Как рассказал РИА «Новый День» депутат Андрей Альшевских, по его данным, вчера фильм посмотрели только депутаты из профильного комитета по культуре. «По крайней мере, я ничего не видел и не слышал», – уточнил он. Отметим, что в составе комитета по культуре действительно нет ни одного депутата из Свердловской области.

Впрочем, добавил Альшевских, он слышал о возможной организации показа «Матильды» для депутатского корпуса сегодня вечером. «Но если это так, то это не самое удачное время, – считает он. – Потому что в 15:00 у нас заканчивается пленарное заседание, а следующая неделя в думе – региональная. Многие депутаты уже купили билеты, чтобы сразу после заседания вылететь в свои регионы, так что если показ действительно организуют сегодня вечером, многие депутаты не смогут на него попасть».

По сообщению РИА «Новости», вчера в ГУМе скандальную ленту посмотрела группа депутатов. Глава комитета Госдумы по культуре режиссер Станислав Говорухин сообщил, что всем присутствующим фильм понравился. По словам Говорухина, все его собеседники заявили, что стали относиться к Николаю II «лучше, чем раньше». По мнению депутата Елены Драпеко, в фильме Николай II «показан живым человеком, который преодолевает искушение и выбирает гражданскую ответственность, свою страну». Депутат отметила достоинства фильма: по ее мнению, это прекрасная музыка, замечательные костюмы, очень хорошая актерская игра.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 29.09.17

В Екатеринбурге «заминировали» правительство, резиденцию губернатора, исполком ЕР и два министерства. / Жители Свердловской области чаще всего сидят в интернете в пятницу после 21:00. / «Русская вакцина для русских людей» – депутатов, чиновников и журналистов привили от гриппа (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»