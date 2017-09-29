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Уральские депутаты Госдумы рискуют не попасть на «Матильду»

Уральские депутаты Госдумы рискуют не попасть на «Матильду»

Свердловские депутаты Государственной думы не попали вчера на закрытый показ скандально известного фильма «Матильда», который был организован вчера в ГУМе для некоторых их коллег.

Как рассказал РИА «Новый День» депутат Андрей Альшевских, по его данным, вчера фильм посмотрели только депутаты из профильного комитета по культуре. «По крайней мере, я ничего не видел и не слышал», – уточнил он. Отметим, что в составе комитета по культуре действительно нет ни одного депутата из Свердловской области.

Впрочем, добавил Альшевских, он слышал о возможной организации показа «Матильды» для депутатского корпуса сегодня вечером. «Но если это так, то это не самое удачное время, – считает он. – Потому что в 15:00 у нас заканчивается пленарное заседание, а следующая неделя в думе – региональная. Многие депутаты уже купили билеты, чтобы сразу после заседания вылететь в свои регионы, так что если показ действительно организуют сегодня вечером, многие депутаты не смогут на него попасть».

По сообщению РИА «Новости», вчера в ГУМе скандальную ленту посмотрела группа депутатов. Глава комитета Госдумы по культуре режиссер Станислав Говорухин сообщил, что всем присутствующим фильм понравился. По словам Говорухина, все его собеседники заявили, что стали относиться к Николаю II «лучше, чем раньше». По мнению депутата Елены Драпеко, в фильме Николай II «показан живым человеком, который преодолевает искушение и выбирает гражданскую ответственность, свою страну». Депутат отметила достоинства фильма: по ее мнению, это прекрасная музыка, замечательные костюмы, очень хорошая актерская игра.

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