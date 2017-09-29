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В Патрушах сельскую учительницу выселяют на улицу из служебной квартиры (ВИДЕО)

В Патрушах сельскую учительницу выселяют на улицу из служебной квартиры (ВИДЕО)

В редакцию обратилась 53-летняя жительница села Патруши. Людмила Рязанова, учитель химии с 30-летним стажем, рассказала, что ее выгоняют из квартиры. В прошлом году у женщины сгорел частный дом, и местная администрация заселила Рязанову в служебное жилье из маневренного фонда. На этой неделе глава поселка через директора школы на словах передал педагогу указание выехать до конца недели. Людмила Рязанова сообщила корреспонденту РИА «Новый День», что другого жилья у нее нет, и в случае выселения она будет жить на улице.

Учителя выселяют из служебной квартиры

Глава администрации Патрушей Павел Новоселов объяснил корреспондентам агентства, что женщина частично сама виновата в своих проблемах. После того, как ей дали ключи от маневренной квартиры, женщину несколько раз просили сдать документы на оформление социального найма, но она этого не сделала.

«Я стою в очереди на получение жилья с 1998 года, пятая в очереди, до сих пор. Незадолго до того, как сгорел дом, у меня машина сбила мужа, вскоре он умер. Я после пожара была в таком состоянии, что просто не задавала вопросов. Думала, дали квартиру, и хорошо, буду жить», – объясняет сегодня свою правовую безалаберность Людмила Рязанова. Надежды оперативно решить жилищный вопрос у женщины нет. Учительница лишь надеется, что ее не будут выселять силой.

Сысерть, служба информации РИА «Новый День»

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