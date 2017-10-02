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ФК «Урал» восстановил работу своего сайта после хакерской атаки

ФК «Урал» восстановил работу своего сайта после хакерской атаки

ФК «Урал» восстановил работу своего официального сайта после хакерской атаки. На устранение технических проблем клубу понадобилась почти неделя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что сайт екатеринбургского футбольного клуба стал жертвой хакерской атаки, стало известно на прошлой неделе. Вечером 26 сентября болельщики отметили, что . Вместо привычного контента посетители видели надпись «Hacked by MyGF. Bad security», то есть «Хакнуто MyGF. Плохонько с безопасностью сайта». Взломщик оставил и адрес хакерской группировки, к которой он относится. Это TurkHackTeam, известная, например, недавним взломом сайта полиции одного из графств Великобритании.

Сегодня пресс-служба ФК «Урал» сообщила, что работа официального сайта возобновлена в прежнем режиме. «Технические проблемы, не позволявшие некоторое время выкладывать на сайт информацию, устранены. В настоящий момент все сервисы сайта, включая новостную ленту, официальный форум и интернет-магазин, работают в обычном режиме», – говорят в клубе.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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