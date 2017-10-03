«Власти больше не верим»: жители Верхней Туры выступают против коммунальной компании, укравшей их трудовой стаж и сотни миллионов из бюджета

В Свердловской области в течение нескольких лет разворачивается большой скандал вокруг коммунальной компании «Новая Энергетика». Организация построила котельные в Верхней Туре и Полевском, которые принесли больше проблем, чем пользы жителям городов, и оставила собственных работников без трудового стажа. При этом руководители компании, по имеющейся информации, с помощью определенных налоговых махинаций смогли получить из бюджета 290 миллионов рублей. Работники и налоговая служба выиграли суды, но эффект оказался нулевой. «Новая Энергетика» продолжает работать как ни в чем не бывало, и даже получает новые заказы. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Обманули работников

В редакцию агентства обратились жители Верхней Туры, работавшие в одном из подразделений ООО «Новая энергетика» с 2010 по 2013 год. За это время в городе была построена новая газовая котельная, которая должна была обеспечить теплом весь муниципалитет. Но объект оказался маломощным, и вскоре был закрыт на реконструкцию.

«После 2013 года «Новая Энергетика» не выиграла конкурс на аренду коммунальных сетей и ушла из Верхней Туры. Больше 80 работников перешли на работу в муниципальную котельную, которая сейчас эксплуатируется другой компанией. Тогда случайно и обнаружилось, что предыдущий работодатель не платил страховые взносы в Пенсионный фонд с 2011 по 2013 год», – рассказал РИА «Новый День» бывший работник «Энергетики» Дмитрий Храпов.

В ПФР верхотуринцам пояснили, что без взносов запись в трудовой книжке не имеет силы, то есть два года работы на недобросовестного работодателя попросту не будут учитываться при начислении пенсии. Тогда часть работников подали иски в суд и добились решения в свою пользу. В декабре 2014 года исполнительные листы были направлены в Октябрьский районный отдел судебных приставов города Екатеринбурга для взыскания платежей («Новая Энергетика» зарегистрирована в Екатеринбурге). В 2016 году истцам пришел ответ, что «в связи с отсутствием имущества у должника, на которое может быть обращено взыскание, исполнительное производство прекращено».

Обращения работников в прокуратуру, письма в адрес губернатора Евгения Куйвашева, свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой и депутата Госдумы Александра Петрова также не возымели эффекта.

По словам Дмитрия Храпова, большинство обманутых рабочих почти смирились с потерей трудового стажа. Но в городе появились слухи, что «Новая Энергетика» планирует вернуться в Верхнюю Туру. На территории законсервированной котельной началась замена трубопровода. Местные чиновники попытались успокоить жителей, что никаких решений по компании нет. Но у людей, после трех лет безуспешной борьбы и получения отписок, уже нет доверия к власти. К тому же бывшие работники узнали о судебной тяжбе «Новой Энергетики» с налоговой инспекцией, которая вскрыла подробности налоговых махинаций руководителей компании Евгения Дюльдина и Константина Ткача.

Обманули государство

Речь идет о деле №А60-56268/2016 Арбитражного суда Свердловской области. ООО «Новая Энергетика» подало иск к межрайонной инспекции ФНС №32 по Свердловской области с требованием опровергнуть налоговые нарушения со стороны компании. Но выводы суда оказались прямо противоположными.

Как следует из документов АС, в 2011 году «Новая Энергетика» отчиталась о строительстве двух котельных в городах Верхняя Тура и Полевской и получила возмещение НДС за четвертый квартал 2011 года, второй и четвертый кварталы 2012 года в размере 290 миллионов 412 тысяч 834 рубля. Сумма была поставлена под сомнение налоговой службой, что и послужило предметом судебного разбирательства.

По представленным в налоговый орган документам обе котельные были возведены генподрядчиком ООО «ЭнерСиС». Тут есть два любопытных момента. Компания «ЭнерСиС» была зарегистрирована в августе 2010 года, незадолго до заключения договора генподряда с «Новой Энергетикой». Кроме того, с марта 2011 по ноябрь 2012 директором фирмы-генподрядчика был Константин Ткач, который одновременно является учредителем «Новой Энергетики». Еще одно совпадение: «ЭнерСиС» проводило банковские операции с использованием IP-адресов, принадлежащих ООО «Новая энергетика».

Дальше начинаются финансовые чудеса. По договору генподряда стоимость строительства котельной в Верхней Туре составила 261,5 миллионов рублей. Однако по документам, поданным «Новой Энергетикой» в налоговую службу для возврата НДС, затраты на возведение объекта составили более 1,1 миллиарда рублей. Соответственно, и запрашиваемая сумма из бюджета увеличилась до 176,9 миллионов рублей.

Выездная налоговая проверка показала, что между ООО «Новая Энергетика» и ООО «ЭнерСиС» происходил формальный документооборот. Из чего сделан вывод, что «ЭнерСиС» является недобросовестным налогоплательщиком, созданным с целью участия в схемах по изъятию денежных средств из федерального бюджета в особо крупных размерах.

На самом деле строительством котельной в Верхней Туре занималась фирма ООО «РК-Строй», что подтвердилось банковскими расчетами и допросами директора и сотрудников компании. Также выяснилось, что фактически котельная была готова к запуску еще в 2010 году – на год раньше, чем было указано в документах «Новой Энергетики». В 2011 году объект прошел техническое переоборудование, но даже с учетом установки новых котлов реальная стоимость котельной составила 80,8 миллионов рублей, в том числе НДС в размере 12,3 миллионов рублей. Что явно не совпадает с той суммой, что заявила «Новая Энергетика» к вычету суммы НДС в конце 2011 года – 167,8 миллионов рублей.

Аналогичную схему «новые энергетики» провернули и в Полевском. Котельную с помпой открыли в 2011 году, и с тех пор ежегодный запуск этого объекта превращается в коммунальную катастрофу для жителей города, как пишут местные СМИ. Несколько раз дома южной части города оставались без тепла в зимние месяцы из-за аварийных поломок, а отопительный сезон почти никогда не начинается в срок из-за огромных долгов перед ресурсниками.

По документам компании стоимость котельной, которая впоследствии стала головной болью для чиновников Полевского, составила 784,6 миллионов рублей, в том числе НДС 119,5 миллионов рублей. Налоговая инспекция на основании документов РЭК Свердловской области пришла к выводу, что общие затраты на возведение объекта оцениваются в размере 205 миллионов рублей без учета НДС. Также проверка установила, что для строительства котельной были привлечены реальные подрядчики, но ООО «ЭнерСиС» среди них не было.

«По выводам налоговой инспекции, часть возмещенной «Новой энергетике» суммы НДС (188,2 миллиона рублей) и перечисленной «ЭнерСиС» в счет оплаты по договорам подряда далее перечислялась Е.Н. Дюльдину и К.Ю. Ткачу, а также новому директору «ЭнерСиС». Полученная сумма из бюджета была выведена из оборота в виде обналичивания денег через «фирмы-однодневки» (ООО «Апрель», ООО «ТоргИнвест», ООО «Статус», ООО «Лайв»). Одним из конечных получателей НДС, возмещенного ООО «Новая энергетика» из бюджета, является один из директоров ООО «ЭнерСиС» – В.А. Беломоин. Часть денежных средств перечислена ООО «ЭнергоИнвест». Учредитель и директор этого предприятия В.Ю. Трубеева на допросе (протокол допроса от 03.11.2015 № б/н) пояснила, что организация ООО «Новая энергетика» ей известна, а Ткач К.Ю. является ее двоюродным братом. При анализе движения денежных средств по расчетному счету ООО «ЭнергоИнвест» установлено, что ООО «ЭнергоИнвест» перечисляло денежные средства на расчетные счета Евгения Дюльдина и Константина Ткача с назначением платежа «в счет погашения кредита», – говорится в решении Арбитражного суда от 3 мая 2017 года.

«Новая Энергетика» пыталась оспорить вердикт в 17-м Арбитражном апелляционном суде, но и вышестоящая инстанция признала выводы налоговой службы правильными.

В Верхней Туре опасаются повторения истории

Как рассказывают собеседники агентства, несмотря на вынесенные арбитражным судом решения, «Новая Энергетика» продолжает свою деятельность. И вероятно, очень скоро компания вновь вернется в Верхнюю Туру. «На данный момент «Новая Энергетика» завершает подготовку котельной в Верхней Туре, получила технические условия на подключение воды, заключает договоры на поставку воды, взяла в аренду земельный участок у города», – сообщает жительница города Ирина Николаева, у которой тоже есть «пустая» запись в трудовой книжке из-за ушлых «энергетиков».

«Верхняя Тура – маленький провинциальный город. И при смене компаний (арендаторов муниципального имущества системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) состав специалистов в этой сфере практически не меняется. У нас нет выбора, мы будем вынуждены вступить в трудовые отношения с новым арендатором. Тот факт, что нашим работодателем может вновь стать «Новая Энергетика», либо организация под другим наименованием под руководством Константина Ткача и Евгения Дюльдина, вызывает у нас глубокое возмущение. В годы своей работы в Верхней Туре данная организация безнаказанно, без каких-либо последствий, позволяла себе нарушать законные права своих работников!» – говорится в новом обращении горожан.

Обманутые работники предприняли очередную попытку достучаться до власти. Они дважды обращались в администрацию города, к замглавы Владимиру Комарову. «Он поспешил нас успокоить, мол, не факт, что «Новая Энергетика» снова будет работать в городе. Глава администрации пообещал, что постарается договориться с компанией по вопросу пенсионных отчислений за прошлые годы. Только на это и остается надеяться. Мы также направили обращение в администрацию Президента РФ и в антикоррупционный комитет Свердловской области. Пока ответов не было», – рассказал Дмитрий Храпов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.10.17

«Это издевательство над людьми!» – екатеринбуржцы жалуются на холод в трамваях. / На дороге на Серебрянку «конь не валялся»: поручение Путина все еще не выполнено (ФОТО, ВИДЕО). / Грабителей из духовной столицы Урала будут судить за расхищение могил (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»