Среда, 4 октября 2017, 12:17 мск

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«Правительственным» символом ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет пинающий мяч косолапый (ФОТО)

«Правительственным» символом ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет пинающий мяч косолапый (ФОТО)

Правительство Свердловской области закупает сувенирную продукцию для проведения протокольных мероприятий к Чемпионату мира по футболу. Дарить гостям власти будут набор брендированной посуды – с изображением герба, стелы «Европа-Азия» и медведя, который изо всех сил пытается попасть по мячу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте госзакупок появился заказ на поставку сувенирной продукции для проведения протокольных мероприятий от имени губернатора Свердловской области. Требуется 21 подарочный набор, общая стоимость закупки – чуть менее 155 тысяч рублей.

Новый День: ''Правительственным'' символом ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет пинающий мяч косолапый (ФОТО)

Набор состоит из двух подстаканников с позолотой, хрустального стакана, двух позолоченных чайных ложек, никелированного подноса, все должно быть упаковано в подарочную коробку. На подносе должна быть чеканка с гербом Российской Федерации, герб должен быть и на ложках, на стакан объемом 250 мл должен быть «нанесён традиционный для хрустальных изделий орнамент и позолоченное покрытие верхней кромки», как указано в документации.

Новый День: ''Правительственным'' символом ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет пинающий мяч косолапый (ФОТО)

На подстаканниках должно быть два изображения: «Екатеринбург Европа-Азия», «Чемпионат Мира – 2018». Если приглядеться к рисункам, прилагаемым к техзаданию, то понятно, что одно из изображений – это стела «Европа-Азия». Роль маскота ЧМ-2018 выполняет медведь, пинающий мяч.

Новый День: ''Правительственным'' символом ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет пинающий мяч косолапый (ФОТО)

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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