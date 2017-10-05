СМИ: к ЧМ-2018 построят дезинфекционные камеры для фанатов из Африки и Азии

К ЧМ-2018 построят дезинфекционные камеры для фанатов из Африки и Азии. Сообщение о своеобразных нововведениях для болельщиков появилось сегодня в телеграм-канале «Мутко против», сообщает «Лайф».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации канала, организаторы мундиаля решили предпринять эти меры во избежание распространения разнообразных болезней, которые могут привезти азиатские и африканские болельщики. Так, российские аэропорты оборудуют бесконтактными системами, которые будут следить за температурой тела. Это позволит вычислить заражённых до того, как они получат возможность разнести вирус. В случае если какая-либо болезнь обнаружится, носителя отправят на рекреацию и дезинфекцию.

Напомним, чемпионат мира в 2018 году пройдет в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Мундиаль стартует 14 июня и продлится до 15 июля.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 05.10.17

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