Несколько тысяч жителей Невьянска неделю сидят без отопления

Более 3 тысяч жителей Невьянска уже неделю остаются без отопления из-за ремонтных работ на теплотрассе на улице Чапаева. В ситуацию только сейчас вмешались областные власти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации местных СМИ, к теплу не подключены почти два десятка жилых многоквартирных домов, два детских сада, детский дом, школа № 4, городская библиотека и другие здания. Вначале прошлой недели на улице Чапаева прорвало теплотрассу, и ремонтные работы на месте происшествия идут до сих пор. Сегодня в областном департаменте информполитики заявили, что из резервного фонда на подключение к теплу проблемной улицы в Невьянске выделено 6 миллионов рублей.

«Сегодняшние объяснения администрации муниципалитета о ремонтных работах на сетях вряд ли можно оправдать – людей словами не согреешь», – заметил на встрече с губернатором глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

По его словам, ветхое состояние теплотрассы в Невьянске не было секретом ни для горожан, ни для городских властей. Однако муниципалитет не стал проводить полной диагностики трубопровода, ограничившись его опрессовкой. «Думаю, органы местного самоуправления должны вынести из этой ситуации самый серьезный урок», – подчеркнул министр. Перед местными властями поставлена задача полностью включить отопление до 15 октября.

По состоянию на 9 октября к теплу подключено 93 муниципалитета Свердловской области. По словам Николая Смирнова, в подавляющем большинстве территорий промежуток времени, понадобившийся для полного подключения потребителей, сократился на 1-2 дня по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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