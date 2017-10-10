В замерзающем из-за отсутствия отопления Невьянске расселили детдом и распустили детсад

В Невьянске, где без отопления уже больше недели остаются 15 многоквартирных домов, а также социальные объекты, под контролем МЧС временно распустили детский сад и расселили детский дом.

«В настоящее время в Невьянске без тепла находятся 15 многоквартирных пятиэтажных жилых домов, школа, детский сад и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Воспитанники детского сада направлены в ближайшие детские сады, ученики младших классов школы обучаются по программе дистанционного обучения, старшеклассники занимаются в школе по расписанию. Часть воспитанников социально-реабилитационного центра размещена в детском доме «Таватуй», часть находится у сотрудников центра», – сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

В ведомстве заявляют, что обстановку с восстановлением теплоснабжения в круглосуточном режиме контролирует оперативная группа МЧС. Спасатели замеряют температуру в жилых домах и мониторят ситуацию. Сотрудники государственного пожарного надзора проводят поквартирные обходы, разъясняя жильцам правила пожарной безопасности при использовании отопительных электроприборов для недопущения возгорания. В случае понижения температуры в подъездах жилых домов будут установлены тепловые пушки, обещают в МЧС.

Напомним, на прошлой неделе на улице Чапаева в Невьянске прорвало теплотрассу, ремонтные работы на месте происшествия идут до сих пор. В них участвует бригада в составе 6 человек, здесь же – семь единиц специальной техники. Накануне в правительстве региона заявили, что для решения проблемы с подачей тепла местной администрации выделено 6 млн рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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