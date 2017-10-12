Почему свердловчанам не светит энергоэффективный капремонт за счет средств Минстроя (ИНФОГРАФИКА)

Свердловчане пока «пролетели» мимо щедрости российского Минстроя, который в этом году начал раздавать деньги жителям многоквартирников на проведение т.н. энергоэффективного капитального ремонта. Согласно постановлению правительства РФ №18 от 17 января этого года, жители многоэтажек могут претендовать на выделение из бюджета до 5 млн рублей, которые можно потратить на утепление фасадов и крыш, на покупку и монтаж датчиков движения для экономии электроэнергии и даже на установку оборудования, которое реагирует на погоду и регулирует подачу тепла в квартиры.

На «энергоэффективные субсидии» в бюджете страны зарезервировано больше 820 млн рублей. Шанс получить федеральные деньги в теории есть у всех россиян, которые живут в домах, выбравших для проведения капремонта спецсчета или отдельные накопления на счетах регоператора (то есть все, кто не скидывает деньги в «котел»).

Конечно, есть и другие нюансы. Претендовать на деньги могут только дома, которые находятся в эксплуатации от 5 до 60 лет, которые не признаны ветхими и аварийными, в которых установлены общедомовые приборы учета ресурсов. Деньги выделяются двумя частями. Перед началом ремонта – первая половина, вторая – после того, как в Фонд содействия реформированию ЖКХ предоставят документы о том, что дом стал энергоэффективнее как минимум на 10% (например, стал экономить 15% ресурса в результате установки прибора, регулирующего подачу тепла в квартиры). Кроме того, согласно постановлению правительства, за счет «субсидии» нельзя оплатить более половины стоимости работ. Но даже 50% экономии – отличное подспорье для собственников жилья, которые собрались проводить капитальный ремонт в доме и могут повысить класс энергоэффективности здания.

При этом схема довольна простая: проводится собрание собственников жилья, на котором люди решают, что готовы воспользоваться федеральными деньгами, заявка передается в управляющую компанию или ТСЖ, оттуда – в управу, а оттуда, в свою очередь, властям субъекта РФ, которые уже обращаются в Фонд содействия реформированию ЖКХ с заявкой на выделение денег всем изъявившим желание в регионе.

Например, в Калининградской области нашлось 9 таких многоквартирников. А в Свердловской почему-то ноль, хотя почти 10% всех домов региона выбрали именно спецсчета. Возможно, сказывается то, что к спецсчетам в области относятся с некоторым предубеждением – мол, они сами по себе. Какой-то громкой информационной кампании в регионе по поводу возможности получения федеральных денег на энергоэффективный капремонт не было.

Конечно, сыграло свою роль и то, что собственников, выбравших спецсчета и уже готовых приступать к работам, не так много. С момента начала программы капремонта прошло еще слишком мало времени, чтобы накопленных на спецсчетах денег хватило на какие-то серьезные виды работ, пусть даже с 50-процентной господдержкой. Так что без заемных средств не обойтись. И здесь, как правило, начинаются противоречия. Например, средняя цена на индивидуальный тепловой пункт для девятиэтажки на 72 квартиры – около 3 млн рублей. Т.е. 1,5 млн жильцы дома все равно должны будут потратить, т.е. примерно по 21 тысяче рублей с квартиры. Это довольно много, если выплачивать за раз. Но если разбить платежи хотя бы на три года, то это уже будет 600 рублей в месяц, что с учетом экономии на отоплении вполне подъемная сумма. Однако собственников такая логика часто не устраивает. По словам и.о. главы минэнергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, ведомство предлагало владельцам спецсчетов в регионе менять лифты в кредит – ставить сейчас, а потом выплачивать деньги за это. «Ни одного договора пока нет. Люди говорят: «Нет, не хотим кредит, будем копить деньги», – рассказал он «Новому Дню».

Что касается домов, жители которых отчисляют деньги на капремонт в т.н. общий котел, то им повышение класса энергоэффективности многоквартирных домов в рамках действующей программы капремонта вообще не светит. «Класс энергоэффективности может быть присвоен дому и повышен только тогда, когда в доме были проведены работы по модернизации или реконструкции. Региональной программой капитального ремонта они не предусмотрены. Если по паспорту дома стены фасада были оштукатурены, то мы делаем новое штукатурное покрытие, если на крыше лежит шифер, мы его меняем на шифер», – сказали «Новому Дню» в Фонде капитального ремонта Свердловской области.

Впрочем, по словам Николая Смирнова, это не совсем так. «Для нашей области то, что в других регионах называют энергоэффективным, это обыденные вещи. Например, мы при утеплении чердачных перекрытий убираем старый утеплитель, чаще всего это шлак, и укладываем современные теплоизоляционные материалы. При ремонте систем отопления все трубы должны быть заизолированы по верхнему контуру. Лифты, которые мы меняем в рамках программы капремонта, тоже ставим с меньшим потреблением энергии. Да, у нас не применяется технология теплоизоляции стен [при ремонте фасадов], но это принципиальный момент – иначе мы превысим предельную стоимость этого вида работ, и не хватит [денег] на другие виды», – сказал «Новому Дню» и.о. министра.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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