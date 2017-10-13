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«Формула кино» и «Синема парк» вернули «Матильду» в прокат после «активной работы» силовиков

«Формула кино» и «Синема парк» вернули «Матильду» в прокат после «активной работы» силовиков

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» приняла решение показать фильм Алексея Учителя «Матильда», поскольку проблемы с обеспечением безопасности решены. Об этом было объявлено сегодня.

«Активная работа правоохранительных органов, предпринятые ими меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма «Матильда» позволили руководству объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» принять решение о возвращении кинокартины в репертуар своих кинотеатров», – сообщает 13 октября пресс-служба сети.

Лента повествует о любовной истории балерины Матильды Кшесинской и императора Николая II. Она стала камнем преткновения между многочисленной сектой царебожников и обществом, хотя премьерный показ будет только через две недели. Часть верующих во главе с поклонницей Николая II депутатом Госдумы России Натальей Поклонской, посмотрев только трейлер ленты Учителя, заявила об оскорблении своих чувств. Верующие устраивали митинги и шествия.

4 сентября в Екатеринбурге один из противников «Матильды» Денис Мурашов начинил личный автомобиль УАЗ баллонами с газом, бочками с бензином и протаранил входную группу ККТ «Космос», а затем бросил в здание кинотеатра коктейль Молотова. Сумма ущерба, нанесенная ККТ «Космос» составила 17 миллионов рублей. По информации СКР, Мурашов состоял на учете у психиатра. Как выяснилось в ходе допроса подозреваемого, он приехал в Екатеринбург 3 сентября и провел целый день в Храме-на-Крови, после чего атаковал кинотеатр. Ранее мужчина был замечен на акции протеста в Тюмени против фильма Алексея Учителя «Матильда».

На фоне общественного резонанса студию Алексея Учителя в Петербурге и машины возле офиса его адвоката забросали коктейлями Молотова. Преступники оставили рядом с автомобилями листовки с лозунгом «За «Матильду» гореть». Ввиду поступающих угроз некоторые кинотеатры в сентябре приняли решение отказаться от проката фильма. Среди них была и сеть «Синема парк» и «Формула кино».

С тех пор по уголовному делу о поджогах были задержаны сторонники «Христианского государства». Вероятно, изменение позиции сети кинотеатров связано именно с этим. Кроме того, МВД ранее обещало, что при необходимости будет охранять порядок во время показа фильма «Матильда» кинотеатрах. Премьера киноленты запланирована на 26 октября. Добавим, что в Екатеринбурге, наряду с упомянутой сетью, «Матильду» также точно будут показывать «Салют» и пострадавший «Космос».

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 13.10.17

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