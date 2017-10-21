Телеканал «Дождь» снял фильм о екатеринбургских царебожниках

Оппозиционный телеканал «Дождь» выпустил полнометражный фильм о царебожниках Екатеринбурга. Летом 2017 года на царский крестный ход в Екатеринбурге собралось 80 тысяч человек. В будущем году – на столетие убийства Николая II – ожидается порядка 100 тысяч участников, что станет самым массовым мероприятием в стране. Благодаря фильму Алексея Учителя, который рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской, стало понятно, что в России созрело мощное движение, которое культивирует образ последнего императора.

Издание отмечает, что в числе поклонников Николая II оказались бизнесмены, отставные офицеры спецслужб, политики и спортсмены. Например, популярный певец Стас Михайлов записал песню «Покаяние», в которой поёт: «О, сколько можно суд вершить / Осатанелою толпою / Над той, где сорок сороков / Стоит с протянутой рукою?»

«Когда возникла идея «Матильды», я думаю, Учитель понятия не имел, что он сунул голову в осиное гнездо, просто не подозревал, что есть вот такие религиозные вещи», – сообщил телеканалу журналист РИА «Новый День» Максим Бородин, который недавно подвергся нападению после того, как дал интервью телеканалу «Дождь». Впрочем, на данный момент нападение сектантов он считает маловероятной версией.

За последний год экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская подала в Генпрокуратуру РФ 43 запроса с требованием запретить «Матильду». За это время были организованы массовые молитвенные стояния по всей стране, звучали призывы к борьбе, были поджоги и попытки взрывов.

Напомним, в начале сентября один из царебожников в Екатеринбурге ворвался на машине на крыльцо ККТ «Космос» и поджег свой автомобиль, начиненный баллонами с газом.

Екатеринбург, служба новостей

Екатеринбург. Другие новости 21.10.17

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