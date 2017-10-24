К ЧМ-2018 область передаст Екатеринбургу подземную парковку на 439 машиномест

Правительство Свердловской области предложило заксобранию дать согласие на безвозмездную передачу в собственность города Екатеринбурга подземной двухуровневой автостоянки на 439 машиномест под улицей Татищева с павильонами въезда-выезда и лифтовыми павильонами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, и.о. министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергей Сосновских пояснил, что объект балансовой стоимостью 652,9 млн рублей был возведен на средства областного бюджета в числе мероприятий по обустройству территории, прилегающей к Центральному стадиону. В преддверии Чемпионата мира по футболу правительство области считает целесообразным передать парковку в собственность администрации Екатеринбурга, на которую Международной федерацией футбола (FIFA) и оргкомитетом «Россия-2018» возложена обязанность предоставления достаточного количества парковок у стадиона на время игр Чемпионата мира.

Профильный комитет поддержал намерения областного кабинета министров и рекомендует заксобранию дать согласие на данную сделку.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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