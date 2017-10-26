На премьеру «Матильды» в «Космос» пришло около трёх десятков человек (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге, как и по всей стране, проходят премьерные показы нашумевшего еще задолго до выхода фильма Алексея Учителя «Матильда».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», подавляющее большинство кинозрителей, пришедших сегодня в ККТ «Космос», – пенсионеры. Билет на утренний сеанс стоил всего 120 рублей. Свой интерес пришедшие объясняют, в основном, любопытством, которое вызывает эпоха Романовых.

Отметим, что в кинотеатре дежурит вооруженный наряд полиции, периодически патрулирующий прилегающую территорию. К слову, полностью отремонтировать ротонду входной группы к премьере в «Космосе», пострадавшем от поджога, устроенного одним из противников фильма в начале сентября, не успели.

Активистов-царебожников у кинотеатра замечено не было.

Тем не менее, всех зрителей проверяют охранники, заставляя пройти через рамку металлоискателя.

Екатеринбург, Максим Бородин

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