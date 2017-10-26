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Четверг, 26 октября 2017, 10:34 мск

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В городах Свердловской области объявлено предупреждение о загрязнении воздуха

В городах Свердловской области объявлено предупреждение о загрязнении воздуха

На территории некоторых городов Свердловской области ожидается повышение концентрации вредных веществ в воздухе. Синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях, которые сохранятся до вечера 28 октября.

По информации Гидрометцентра Свердловской области, до 20 часов 28 октября на территории городского округа Краснотурьинск и города Каменск-Уральский ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Концентрация вредных веществ будет превышена.

«Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 28 октября», – сообщается на сайте Гидрометцентра.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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