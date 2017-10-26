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Четверг, 26 октября 2017, 14:54 мск

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Екатеринбург

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Показ Матильды начался: первая реакция зрителей (ВИДЕО)

Показ Матильды начался: первая реакция зрителей (ВИДЕО)

Первые зрители, посмотревшие «Матильду» в Екатеринбурге, поделились своим мнением о фильме.

Первых зрителей шокировал секс

Большинство смотревших картину сегодня в ККТ «Космос» – посетители пенсионного возраста. Как заметил корреспондент «Нового Дня», некоторые даже откровенно пускали слезу во время фильма. Мужчин на премьере практически не было – и в целом зрительницы похвалили фильм, хотя предпремьерные баталии сумели их убедить, что это красивая сказка, нарушающая историческую достоверность. Большинство уверены, что добрачных отношений у Николая Романова и Матильды Кшесинской не было, что не помешало оценить красоту съемки и действительно неплохую игру актеров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.10.17

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