Члены избиркома и ТИКов на Урале ищут, кто научит их проводить президентские выборы

В Свердловской области в декабре пройдет семинар для председателей территориальных избирательных комиссий и работников аппарата региональной Избирательной комиссии. Их будут учить проведению выборов президента, в программе – анализ прошедших губернаторских выборов и навыки правильной траты денег на подготовку и проведение выборов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поиск исполнителя по заказу Избирательной комиссии Свердловской области начался сегодня на сайте госзакупок. Стоимость услуги – максимум 211 тысяч. Обучение предполагается для 100-110 человек. Исполнитель должен провести лекции, групповые тренинги, тестирования, подготовить раздаточный материал. Мероприятия пройдут 19 и 20 декабря.

В первый день участники обучения прослушают лекцию «Информационно-разъяснительная деятельность избирательных комиссий. Анализ практики работы на примере выборов губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года. Пути совершенствования информационной деятельности и размещение информации в социальные сети». Далее участники разобьются на три группы и пройдут тренинги с последующим тестированием.

Темы тренингов на оба дня заявлены следующие:

«Основные задачи по реализации избирательных прав граждан и обеспечения возможности голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года». «Анализ работы со списком избирателей на выборах губернатора Свердловской области. Основные проблемы определения объема избирательных прав граждан. Порядок включения избирателей в список избирателей и обеспечения возможности голосования избирателя на выборах 18 марта 2018 года». «Организация контроля за целевым расходованием средств, выделенных нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и проведение федеральных выборов». «Практическое занятие «День голосования» (с элементами деловой игры)». «Обзор судебной практики по вопросам организации работы участковых избирательных комиссий. Решение задач». «Реализация порядка подачи заявления о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения избирателей и обеспечения возможности голосования избирателя на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года».

Исполнитель сам может выбрать место проведения, но требуется обеспечить одновременное питание минимум сотни человек, проживание для 70 человек, а стоимость проживания не должна превышать установленный законодательно размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками (550 рублей на человека в сутки). Если места питания и проживания находятся не в одном помещении, то необходимо организовать трансфер участников. Кстати, трансфер потребуется и в том случае, если обучение пройдет за пределами Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

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