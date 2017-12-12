Явлинский: после выборов Конституцию перепишут под «вечную» несменяемость власти (ВИДЕО)

После президентских выборов 2018 года в России не исключена коренная переделка главного документа страны – Конституции РФ.

Явлинский о Конституции

О том, что у некоторых политиков есть такие планы, заявил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге Григорий Явлинский, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День». «Да, такая идея витает в воздухе, она направлена на переделку коренных принципов Конституции», – предостерег оппозиционер. По его словам, речь может идти об официальном закреплении принципа несменяемости власти.

«Можно сделать пожизненную должность вроде «председатель Госсовета», и сказать, что Госсовет – это традиция, как когда-то – народное вече. Будет попытка оторвать Конституцию РФ от международного права – «мы сами по себе и нам никто не нужен». Будет попытка переписать и кастрировать статьи о правах и свободах человека. Будет ликвидирован федеративный принцип построения государства, и оно станет унитарным», – предполагает он.

Григорий Явлинский даже не исключил, что будет поднят вопрос о деноминации Беловежских соглашений, хотя это, по его мнению, приведет к войне.

«Если внутренняя политика не изменится, то после чемпионата мира по футболу, если он, конечно, вообще будет, политика будет самая авторитарная, чем когда-либо после СССР», – считает представитель «Яблока».

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева. Александр Саливанчук, Антон Отман

Москва, Екатеринбург. Другие новости 12.12.17

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