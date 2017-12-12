«Навальный и Собчак? Пусть говорят», – Явлинский оценил будущих конкурентов

Сегодня Екатеринбург посетил потенциальный кандидат в президенты от партии «Яблоко» Григорий Явлинский, пожелавший донести до свердловчан свое видение настоящего и будущего страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основу всех бед России Явлинский видит в неправильной бюджетной и экономической политике – федеральный центр аккумулирует львиную долю налоговых доходов, малый и средний бизнес находятся в тяжелейшей ситуации, а государство, «пораженное милитаризмом», тратит на армию больше, чем на образование и медицину. Все это, уверен он, ведет к стагнации экономики и дальнейшему ее отставанию.

Ситуацию, в которой сейчас находятся российские бизнесмены, имеющие зарубежных партнеров, Явлинский сравнил с положением Олимпийской сборной РФ, которую не допустили до участия в Олимпиаде-2018. «Весь российский бизнес за рубежом лишён легитимности, арест во Франции – это только начало. Бежать некуда, все! Раньше наш бизнес рассуждал как? «Если у меня что-то здесь пойдет не так, то я поехал». Теперь все – бежать некуда! Для запада наши бизнесмены – нелегитимные. Забудьте о загранице, она вам не поможет. Надо обустраивать собственную страну», – заявил политик.

В качестве первых мер Явлинский предложил следующее: создать равномерное распределение налоговых поступлений по бюджетам разного уровня (треть – Федерации, треть – региону, треть – муниципалитету), снизить расходы на оборону, увеличить на социальную сферу, отказаться от неэффективных трат.

Явлинский не скрыл, что не все члены партии «Яблоко» разделяют его мнение о необходимости участия в президентских выборах. Но иначе, считает он, изменить ничего в стране не удастся. На победу Явлинский не надеется.

При этом цели победить на президентских выборах Явлинский перед собой не ставит. «Мы знаем, что у Путина – 146 %, а значит, больше никому процентов не достанется. Никто не верит, что это настоящие выборы. Смысл моего участия вовсе не в процентах, а в том, чтобы представить альтернативу. Предложение альтернативы – это и есть влияние на политику. Эта процедура даёт мне возможность все это сказать. Никакого другого легального способа влиять на политику нет. А правда и профессионализм не меряется процентами Центризбиркома», – заявил Явлинский.

Также по просьбе журналистов политик дал оценку своим конкурентам. КПРФ, СР и ЛДПР он назвал «филиалами «Единой России», а Алексея Навального и Ксению Собчак – людьми, которые «иногда говорят правильные вещи, и пусть говорят». Одним из самых профессиональных современных политиков он назвал мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и рассказал, что утром уже успел встретиться с ним и обсудить предстоящие муниципальные выборы, правда, никаких конкретных договоренностей не раскрыл.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 12.12.17

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