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Вторник, 12 декабря 2017, 15:04 мск

Екатеринбург

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Неизвестная екатеринбурженка объявила войну местному штабу Ксении Собчак (ФОТО)

Неизвестная екатеринбурженка объявила войну местному штабу Ксении Собчак (ФОТО)
Фото предоставлены штабом Ксении Собчак

Не успел в Екатеринбурге официально открыться штаб потенциального кандидата в президенты Ксении Собчак, как уже выяснилось, что она нравится не всем.

Как рассказала РИА «Новый День» пресс-секретарь штаба Наталья Неволина, сегодня неизвестная женщина пришла к их офису и сорвала с двери наклейки, которые пока временно заменяли штабу вывеску.

Новый День: Неизвестная екатеринбурженка объявила войну местному штабу Ксении Собчак (ФОТО)

Штабисты попытались выйти из ситуации мирно, но дама пообещала, что одним инцидентом дело не ограничится. «Она сказала, что будет приходить регулярно и срывать все, что относится к Ксении Собчак. Даже если это будет не агитация, а информационные материалы или вывеска штаба», – говорит Наталья Неволина.

Новый День: Неизвестная екатеринбурженка объявила войну местному штабу Ксении Собчак (ФОТО)

В то же время в полицию сторонники Ксении обращаться не планируют. В штабе рассказали, что у них заключен договор с ЧОП, которое будут привлекать в случае более серьезных инцидентов, но пока необходимости в этом нет.

Добавим, что 16 декабря в Екатеринбурге ждут саму Ксению Анатольевну – она приедет на официальное открытие штаба, который разместился на улице Белинского, рядом с церковной лавкой, центром тибетской медицины и офисами нескольких банков.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.12.17

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