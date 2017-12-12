Неизвестная екатеринбурженка объявила войну местному штабу Ксении Собчак (ФОТО)

Не успел в Екатеринбурге официально открыться штаб потенциального кандидата в президенты Ксении Собчак, как уже выяснилось, что она нравится не всем.

Как рассказала РИА «Новый День» пресс-секретарь штаба Наталья Неволина, сегодня неизвестная женщина пришла к их офису и сорвала с двери наклейки, которые пока временно заменяли штабу вывеску.

Штабисты попытались выйти из ситуации мирно, но дама пообещала, что одним инцидентом дело не ограничится. «Она сказала, что будет приходить регулярно и срывать все, что относится к Ксении Собчак. Даже если это будет не агитация, а информационные материалы или вывеска штаба», – говорит Наталья Неволина.

В то же время в полицию сторонники Ксении обращаться не планируют. В штабе рассказали, что у них заключен договор с ЧОП, которое будут привлекать в случае более серьезных инцидентов, но пока необходимости в этом нет.

Добавим, что 16 декабря в Екатеринбурге ждут саму Ксению Анатольевну – она приедет на официальное открытие штаба, который разместился на улице Белинского, рядом с церковной лавкой, центром тибетской медицины и офисами нескольких банков.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.12.17

Хочешь пожаловаться Путину? Готовься к званию «человека с низкой социальной ответственностью». / Синоптики выпустили предупреждение: Екатеринбург на трое суток окутает смог. / Кольцовские таможенники задержали радиоактивные фитили из Китая. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»