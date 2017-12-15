«Мы уже там всех знаем»: зимние сборы ФК «Урал» проведет на Кипре

Стал известен график подготовки ФК «Урал» ко второй части чемпионата России, который возобновится весной 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», екатеринбургская команда выйдет из отпуска 11 января и соберется в Москве. Там футболисты проведут углубленное медицинское обследование.

Все три зимних сбора «Урал» проведет на Кипре в городе Пафос. Первый учебно-тренировочный сбор (УТС) пройдет с 13 по 29 января. За этот срок планируется провести четыре контрольных матча. Между первым и вторым сбором у футболистов будет пять дней отдыха.

Второй сбор стартует 4 февраля. На нем «Урал» проведет три встречи группового этапа Кубка ФНЛ и один товарищеский матч. В Кубке ФНЛ «шмели» встретятся с командами «Тюмень», «Спартак-2» и «Арарат». После завершения второго сбора команда получит два дня отдыха.

На третьем УТС «Урал» проведет две встречи в финальном этапе Кубка ФНЛ. Соперники нашей команды будут известны после завершения группового этапа. Также на третьем сборе планируется провести один контрольный матч. А после завершения работы на Кипре команда отправится в Москву на игру против ЦСКА. Эта встреча 21 тура чемпионата состоится 3 марта.

«Удобно проводить сборы на Кипре. Прилетаем туда и никуда не надо ездить. В выходные дни между сборами, если ребята захотят, могут съездить домой. К кому-то прямо на Кипр приедут семьи в выходные. Это у нас не возбраняется. Мы прошлые зимние сборы провели хорошо. К нам хорошо относятся в отелях. К тому же, мы уже там всех знаем. Поэтому приняли решение вновь провести сборы на Кипре, – цитирует пресс-служба «Урала» президента команды Григория Иванова. – Ну и в плане погоды там лучше условия. Вероятность дождей там меньше, чем в Турции. В Турции иногда идут дожди, поля все закрыты и кроме тренажерного зала там некуда сходить. Это может продолжаться день-два. А тратить деньги только ради тренажерного зала, считаю, не правильно. А на Кипре мы тренируемся постоянно».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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