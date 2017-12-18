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Вторник, 19 декабря 2017, 19:32 мск

Екатеринбург

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В воскресенье екатеринбургские сторонники Навального потребуют его регистрации на выборах

В ближайшее воскресенье, 24 декабря, екатеринбургские сторонники Алексея Навального соберутся на площади Труда и потребуют его допуска к выборам президента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил в соцсети руководитель местного штаба Навального Виктор Бармин. «Приглашаю присоединиться к нашей группе избирателей 24 декабря в 13:00 на площади Труда. Мы больше года вели кампанию по допуску. Теперь все мы должны собраться и потребовать этого допуска. Важно при себе иметь паспорт», – написал он.

Напомним, для выдвижения кандидата-самовыдвиженца ему нужна инициативная группа не менее чем из 500 человек. По решению федерального штаба Навального, группа будет не одна. Планируется провести 20 «сходок» в 20 городах страны. «Наша кампания – общероссийская, мы посчитали правильным и выдвижение проводить не только в Москве. Сегодня утром соответствующие уведомления поданы во всех городах», – написал на своем сайте сам Навальный.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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