«Не сложилось». ФК «Урал» покинули сразу два полузащитника

Екатеринбургский ФК «Урал» в преддверии Нового года покинули сразу два футболиста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «шмели» расторгли контракт с полузащитником Александром Павленко. В пресс-службе «Урала» сообщают, что это решение было принято по обоюдному согласию сторон. За «оранжево-черных» Павленко провел 22 официальных матча.

Кроме того, «Урал» покинул еще один полузащитник – Дмитрий Билоног. Он числился в составе уральского клуба с осени 2015 года. Причина расторжения контрактов не называется. «Не сложилось», – так прокомментировал на страничке футбольного клуба в Instagram один из болельщиков под ником «dan_gafiatulin».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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