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Понедельник, 25 декабря 2017, 14:51 мск

Екатеринбург

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Монархисты предсказали своему лидеру Антону Бакову снятие с президентских выборов

Регистрация основателя «Монархической партии» Антона Бакова кандидатом в президенты может оказаться под вопросом: по мнению некоторых соратников, он нарушил регламент подготовки к съезду. Монархическая партия России выдвинула уральского политика и предпринимателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в партии, кандидатуру Бакова на съезде в выходные поддержали 45 региональных отделений.

Между тем у некоторых монархистов к выдвижению Бакова были вопросы. Например, председатель КРК партии Леонид Ламм разместил на своей странице в соцсети открытое письмо к Бакову, в котором критикует его за «неправильную» подготовку к съезду (орфография и пунктуация авторские). «Получив 20 декабря 2017г от Вас информацию о проведении 23 декабря 2017г в городе Екатеринбурге съезда Монархической партии России, считаю свои долгом сделать следующие замечания: Распространение информации о съезде путем телефонного обзвона и коротких записок по электронной почте за два дня до проведения съезда не может считаться полноценным, юридически правильным уведомлением, так как: Руководители региональных отделений, получив информацию о готовящемся съезде, обязаны провести региональную конференцию по выдвижению делегатов на съезд. Уведомления о проведении съезда Партии должны быть высланы на официальных бланках, за подписью Председателя Партии и заверенные печатью Партии. На это всё необходимо недели две», – написал он. По мнению Ламма, нарушения при организации съезда могут привести к тому, что Минюст РФ попытается отменить его решение о выдвижении кандидата.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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