На выходе с самолетов свердловчан поджидают «волонтеры Путина»

В Екатеринбурге начался сбор подписей в поддержку регистрации кандидата в президенты Владимира Путина.

Как сообщается на странице общественной организации «Волонтеры Победы», которая участвует в сборе подписей, сегодня и завтра в Екатеринбурге будут работать пилотные точки в аэропорту Кольцово и ТЦ «Радуга парк». Добровольцы работают с 11:00 до 19:00. После каникул будут открыты и другие точки. Список объектов пока формируется. Кроме того, по сообщению ТАСС, вчера точки по сбору подписей в поддержку Владимира Путина открылись в 16 городах, после окончания праздников к ним присоединятся другие регионы. Всего кандидату необходимо собрать 300 тысяч подписей. Добавим, пресс-служба свердловского отделения «Единой России» уже сообщила, что одними из первых за Путина расписались уральские партийные функционеры.

Ранее в Екатеринбурге начали собирать подписи в поддержку двух других кандидатов – Ксении Собчак от партии «Гражданская инициатива» и Григория Явлинского от партии «Яблоко». Как представителям непарламентских партий, им надо набрать по 100 000 подписей. Расписаться в поддержку Собчак можно в ее штабе по адресу ул. Белинского, д. 86, Явлинского – в БЦ «Чайковский». По сообщению штабов, только в Екатеринбурге за Ксению расписалось уже около 10 тысяч человек, Явлинского в целом по стране поддержали 36 тысяч человек.

Основателю «Монархической партии» Антону Бакову ЦИК РФ только вчера разрешила открыть избирательный счёт, а также постановила зарегистрировать его уполномоченного представителя по финансовым вопросам. Впрочем, ранее Баков написал на своей странице в соцсети: «Делаю мое первое заявление, как кандидат в Президенты России: я понятия не имею, как улучшить жизнь в Российской Федерации. По-моему, проще построить новую прекрасную Россию будущего в Африке. В этой связи официально подтверждаю, что мне нужны не ваши голоса, а ваши деньги».

Напомним, «Справедливая Россия» и «Единая Россия» не стали выдвигать собственных кандидатов, а решили поддержать Владимира Путина. Кандидатам от ЛДПР Владимиру Жириновскому и от КПРФ Павлу Грудинину подписи для регистрации собирать не надо. Владимир Жириновский уже зарегистрирован, решение о регистрации Павла Грудинина должно быть принято в ближайшие дни. Оппозиционеру Алексею Навальному и еще ряду кандидатов в регистрации инициативной группы и открытии избирательного счета было отказано.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.01.18

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