Свердловский штаб Ксении Собчак набрал необходимые 2500 подписей

Свердловский штаб кандидата в президенты от «Гражданской инициативы» Ксении Собчак заявил о плановом завершении кампании по сбору подписей в поддержку своего кандидата.

Как сообщили РИА «Новый День» в штабе, уже собраны запланированные 2500 подписей от екатеринбуржцев и жителей области. Несмотря на это, сбор пока продолжается: он будет длиться еще пару дней с целью создать небольшой запас для отбраковки. Сейчас свердловские подписные листы прошли проверку только в местном штабе, отсеялось всего 17 подписей – это менее 1%. Среди этих 17 подписей встречались непреднамеренные ошибки в адресе, опечатки сборщика либо опечатки в дате, поставленной человеком, оставившим подпись.

Основную часть листов недавно уже отправили в Москву на второй этап проверки, завтра, 17 января, в Москву отправится оставшаяся часть подписных листов. Напомним, прием подписей за выдвижение в кандидаты в президенты ЦИК ведет до 18:00 мск 31 января. Выборы президента России состоятся 18 марта.

На сегодняшний день в Свердловской области продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина, Григория Явлинского, Антона Бакова, Бориса Титова.

Екатеринбург, служба информации

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