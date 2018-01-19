Ледовый городок на день лишился прибыли от продажи билетов на аттракционы из-за выборов (ВИДЕО)

Ледовый городок сегодня проводит акцию «Мы за выборы» – любой посетитель при произнесении этого пароля может бесплатно кататься на аттракционах и горках.

Покатушки для избирателей

Как отмечает корреспондент РИА «Новый День», такой возможностью пользуются абсолютно все посетители ледового городка – даже гастарбайтеры, приезжие из Средней Азии, не имеющие российского гражданства, охотно произносят эту мантру, формально не имеющую к ним никакого отношения. Некоторые горожане, в особенности дети, порой путают пароль для бесплатного доступа к аттракционам, но контролеры не требуют от них полного соблюдения буквы акции – достаточно передать ее дух.

В первой половине рабочего дня посетителей главной городской елки было немного, и на одном из аттракционов были замечены отдыхающими сотрудники городка, которые с радостью агитировали за проведение выборов.

Видео предвыборной халявы смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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